CFC bastelt weiter am Kader: Dieser US-Amerikaner darf länger bleiben

Chemnitz - Der Chemnitzer FC hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Samuel Biven (24) verlängert. Der 24-jährige US-Amerikaner wird somit auch in der kommenden Spielzeit mit der Rückennummer 8 für die Himmelblauen auflaufen.

Samuel Biven (24) bleibt ein weiteres Jahr beim CFC. © Chemnitzer FC

"Sam hat seine Chance in den vergangenen Monaten absolut genutzt und sich seit seiner Ankunft in Chemnitz enorm entwickelt. Er musste sich zunächst an das Niveau, die Intensität und auch an das Leben in Deutschland gewöhnen, hat diesen Prozess aber mit seiner außergewöhnlichen Arbeitsmoral angenommen", erklärte Sportdirektor Chris Löwe (37).

Biven absolvierte vor einem Jahr ein Probetraining bei den Himmelblauen und erhielt anschließend einen Vertrag - der erste außerhalb der USA. Kurios: Er hatte sich per E-Mail beim CFC-Sportdirektor Löwe beworben.

In seinem ersten Jahr kommt Biven auf 16 Einsätze in der Regionalliga Nordost, davon drei von Beginn an. Im Sachsenpokal lief er viermal auf und bereitete zwei Treffer vor – unter anderem den 1:0-Siegtreffer von Dejan Bozic (33) im Viertelfinale beim FC Grimma.

Löwe: "Durch seinen täglichen Einsatz im Training hat er sich Schritt für Schritt an unseren Regionalliga-Kader herangearbeitet und sich seine Einsatzzeiten in der Rückrunde verdient. Dabei war er für uns immer wieder eine wichtige Option im zentralen Mittelfeld. Wir sind überzeugt davon, dass seine Entwicklung noch längst nicht abgeschlossen ist."