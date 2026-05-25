Nach Bozic-Abgang: CFC will Torjäger mit Drittliga-Erfahrung verpflichten!

Chemnitz - Kommt Berlinski für Bozic zum Chemnitzer FC ? Nach dem Abgang von Top-Torjäger Dejan Bozic (15 Tore in 24 Saisonspielen) hat der Fußball-Regionalligist die Fühler nach Ron Berlinski (31) ausgestreckt.

Ron Berlinski (31) erzielte bei den Offenbacher Kickers 22 Tore in 52 Spielen. © IMAGO / Beautiful Sports

Der 31-Jährige stürmte in den vergangenen beiden Jahren für den Südwest-Regionalligisten Kickers Offenbach und erzielte in 52 Spielen 22 Tore.

Offenbach vollzieht nach einem enttäuschenden 14. Platz in der abgelaufenen Saison einen großen Umbruch. Zahlreiche Spieler wurden verabschiedet. Darunter Top-Stürmer Berlinski. Er hätte bleiben können, konnte sich mit dem Traditionsklub vom Bieberer Berg aber nicht auf einen Vertragsverlängerung einigen, wie er offen und ehrlich auf Instagram verriet.

"Leider lagen die vertraglichen Vorstellungen zwischen dem Verein und mir zu weit auseinander. Von Vereinsseite aus waren die Bedingungen klar vorgegeben, was ich respektiere. Der OFC möchte sich sportlich wie strukturell neu ausrichten - auch das verstehe ich", schrieb Berlinski, der in Offenbach Publikumsliebling war.

Ob der Angreifer in Chemnitz aufschlägt, werden die kommenden Tage zeigen. Der CFC ist nicht der einzige Verein, der um die Dienste von Berlinski buhlt.