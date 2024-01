CFC beendet Camp in Belek mit großem Fan-Abend: "Sehr entspannte, coole Atmosphäre"

Chemnitz - Das Trainingslager des Chemnitzer FC in Belek/Türkei ist Geschichte. Am heutigen Donnerstag landet die Mannschaft von Trainer Christian Tiffert (41) wieder in Leipzig .

Trainer, Spieler und Fans trafen sich nach dem Aachen-Testspiel abends in der Hotellobby und schworen sich auf die Rückrunde ein. © Marcus Hengst

Hinter den Himmelblauen liegen sieben Tage in wärmeren Gefilden, zahlreiche Trainingseinheiten und die Testspiele gegen den Drittligisten Halle (1:1) und den ambitionierten Regionalligisten Alemannia Aachen (2:2).



"Ich wusste, dass meine Spieler müde sind. Aber sie sollten noch mal für 45 Minuten über die Schmerzgrenze gehen. Das habe ich bei allen gesehen", meinte Tiffert.

"Wir hatten gegen Aachen zwei durchgemixte Mannschaften, die so noch nie zusammengespielt haben und auch nicht aufeinander abgestimmt waren. Wenn man beide Testspiele nimmt, waren drei Halbzeiten gut, eine nicht so gut."

Nicht so gut waren die ersten 45 Minuten gegen Aachen, die mit einem 0:2-Rückstand endeten. Tiffert: "Was mich etwas überrascht hat: dass die Spieler in der ersten Halbzeit ein bisschen müde und träge gewirkt haben. Nach der Pause war das anders, obwohl alle in den vergangenen Tagen dasselbe Pensum abgespult haben."