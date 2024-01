Wolter und Bozic retten CFC gegen Aachen nach Rückstand

Chemnitz - Zweites Unentschieden im zweiten Türkei-Test! Der Chemnitzer FC hat sich am Mittwoch in Belek gegen Alemannia Aachen nach 0:2-Pausenrückstand noch ein 2:2 erkämpft.

Der CFC erkämpfte sich am Mittwoch in Belek gegen Alemannia Aachen ein 2:2. Mit dabei: Probe-Stürmer Luc Elsner (19, M.) vom FC Erzgebirge Aue. © Marcus Hengst

Bastian Müller brachte die Aachener mit einem Distanzschuss in der 12. Minute in Führung. Der West-Regionalligist blieb am Drücker und erhöhte durch Anas Bakhat auf 2:0 (25.). Der Mittelfeldspieler, der erst vor vier Tagen vom 1. FC Düren an den Tivoli gewechselt war, bestrafte einen Abstimmungsfehler in der CFC-Abwehr.



In der ersten Halbzeit wehte an der türkischen Mittelmeerküste ein kräftiger Wind. Mit Wiederanpfiff setzte Dauerregen ein. Das beflügelte die Himmelblauen, die in den zweiten 45 Minuten mit ihren Routiniers Niclas Erlbeck, Tobias Müller und Dejan Bozic aufliefen.

Plötzlich war die Elf von Trainer Christian Tiffert richtig gut drin im Spiel. Für den Anschlusstreffer sorgte Youngster Jannick Wolter, der nach einem Konter goldrichtig stand und nur noch einschieben brauchte (55.).

Der 19-Jährige vergab kurz darauf die Chance zum 2:2. Das erzielte Bozic in der 75. Minute per Foulstrafstoß.

"Das Ergebnis geht in Ordnung. Wir haben mit zwei durchgemixten Mannschaften zwei unterschiedliche Hälften gesehen. In der ersten Halbzeit waren wir bisschen müde und träge. Nach der Pause waren die Jungs sehr agil, spritzig, mutig. Sie hatten viele schöne Sequenzen und den Ausgleich verdient", wertete CFC-Trainer Christian Tiffert.