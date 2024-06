CFC: Bleibt Ampadu bei den Himmelblauen?

Die Entscheidung soll in den kommenden Tagen fallen.

Ein einziger Spieler zögert derzeit noch mit seiner Unterschrift: Mittelfeldmann Leon Ampadu (22). Der 22-Jährige schlug in seinem ersten Jahr beim CFC prächtig ein. Er bestritt 27 Spiele und erzielte zwei Tore.

CFC-Trainer Christian Tiffert (42, r.) kann weiter auf Top-Scorer Leon Damer (24) setzen. © Picture Point/Gabor Krieg

Ampadu, gebürtiger Mannheimer, kam vor einem Jahr vom Südwest-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger nach Chemnitz, schaffte auf Anhieb den Sprung in die Stammformation und erzielte am 2. Spieltag in Rostock sein erstes Tor für die Tiffert-Elf.

"Meine Hüftverletzung hatte mich in der Hinrunde ein wenig aus der Bahn geworfen. Ich habe eine Weile gebraucht, um wieder reinzukommen. Mit dem Heimspiel gegen Hertha BSC II. (das gewann der CFC Anfang November mit 4:1, Anm. d. R.) bin ich in einen Flow gekommen und konnte mich gut entwickeln", blickt Ampadu auf eine gelungene Saison zurück.

Hängt er eine weitere im Trikot der Himmelblauen ran?