CFC-Casting für den Pokalkracher? "Am Sonntag gibt's kein Schaulaufen"

Der Chefcoach schickt in Berlin-Lichtenberg seine beste Elf auf den Platz. Doch das muss nicht die sein, die am 22. März gegen den Erzrivalen aufläuft.

Trainer Benjamin Duda (36) stellte am Freitag klar: "Das wird am Sonntag kein Schaulaufen, kein Casting fürs Pokalduell. Wir haben in der Liga eine wichtige und sehr schwere Aufgabe zu lösen - und das möglichst erfolgreich."

Trainer Benjamin Duda (36). © Picture Point/Gabor Krieg

Die Aussagen des Fußball-Lehrers zeigen: Der Respekt vor dem Liga-Neuling ist groß. In der Hinrunde kamen die Chemnitzer gegen die Hertha nicht über ein torloses Remis hinaus.

"Sie stehen als Aufsteiger auf Platz 14, haben in den vergangenen fünf Spielen nur einmal verloren und zuletzt gegen Jena und Greifswald unentschieden gespielt. Das ist eine intakte, sehr leidensfähige Mannschaft, die auch die zahlreichen Abgänge in der Winterpause gut kompensiert hat", wertet der 36-Jährige.

Mit einem Sieg könnte der CFC, der unter Duda in fremden Stadien noch nicht verloren hat, bis auf Rang drei klettern.

"Ich messe meine Mannschaft nicht am Tabellenplatz, sondern an Entwicklungsschritten. Und da hat sie sich in den vergangenen Wochen enorm stabilisiert. Wir sind schwer zu schlagen. Das ist eine Tatsache, die uns auszeichnet. Das gibt uns viel Vertrauen in die eigene Stärke", betont der Trainer.