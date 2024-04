CFC-Coach Tiffert hakt Heimniederlage gegen Altglienicke schnell ab

CFC-Kapitän Tobias Müller (30, r.) warnte vor der Stärke der Berliner um Ali Wissam Abu-Alfa (24). Altglienicke hat diese in Chemnitz auch gezeigt. © Picture Point/Gabor Krieg

"Wir haben gegen Energie Cottbus verloren. Die sind Erster. Wir haben gegen Babelsberg und Altglienicke verloren. Beide Vereine stehen unter den besten Sechs. Vielleicht ist es das, was uns noch ein Stück weit fehlt, um ein paar Plätze nach oben zu klettern", meinte der Chefcoach.

Was er nicht sagte: So bitter die Heimniederlage und die drei schnellen Gegentore waren - die Himmelblauen sind mit einem völlig anderen Ziel in die Saison gestartet. Das hieß Klassenerhalt mit einem nahezu komplett neu formierten Team und einem deutlich schmaleren Saisonetat als in den vergangenen Jahren.

"Meine Mannschaft hat im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles versucht. Am Samstag hat sie von Altglienicke die Grenzen aufgezeigt bekommen", ergänzte Tiffert: "Deshalb: Mund abputzen und am kommenden Wochenende besser machen."