CFC verschläft die Anfangsphase und kassiert Heimpleite gegen Altglienicke

Chemnitz - Der Chemnitzer FC geht zum zweiten Mal in dieser Saison gegen die VSG Altglienicke leer aus. Beim 1:2 in der Hinrunde siegten die Berliner durch ein Tor in der Nachspielzeit. Am Samstag bogen sie frühzeitig auf die Siegerstraße ein und fuhren mit einem 3:1-Erfolg im Gepäck zurück in die Hauptstadt.

Mit einer Glanztat verhinderte Wunsch in der 20. Minute das 0:3. Absender war Pourié. Der CFC-Keeper kratzte den Ball von der Linie.

Der in der Winterpause verpflichtete VSG-Torjäger Marvin Pourié bestrafte den Fehler von Jan Koch: 0:1. Saisontor Nummer acht für den 33 Jahre alten Stürmer.

Drei Gästetore in den ersten 24 Minuten - das hat es im Stadion an der Gellertstraße lange nicht gegeben. Nach reichlich zwei Minuten schlug es vor 3823 Zuschauern das erste Mal im Kasten der Gastgeber ein.

Tor für Altglienicke! Philip Türpitz trifft zum 3:0. © Picture Point/Gabor Krieg

Vier Minuten später war Wunsch ohne Abwehrchance. Der ehemalige Himmelblaue Philip Türpitz zog aus 20 Metern ab. Der Flatterball schlug unter dem Querbalken ein (24.).

Pourié netzte kurz darauf ein weiteres Mal ein. Dieses Mal stand der Angreifer im Abseits. "Aufwachen, aufwachen", schallte es von der Südtribüne. Die Elf von Trainer Christian Tiffert, die bis zu diesem Zeitpunkt alles vermissen ließ, wachte auf.

Nils Lihsek traf mit links ins lange Eck, verkürzte auf 1:3 (30.). Sekunden vor dem Pausenpfiff nagelte Lihsek nach schöner Vorarbeit von Leon Ampadu das runde Leder ans Aluminium.

Lihsek musste verletzungsbedingt in der Kabine bleiben. Nach dem Seitenwechsel waren erneut die Gäste am Drücker. Koch rettete gegen Türpitz auf der Linie (55.). Ali Abu-Alfa setzte die Kugel knapp am langen Pfosten vorbei (58.).

Von der Heimelf war lange Zeit nichts zu sehen. Der für Lihsek eingewechselte Stanley Keller zog in der 66. Minute aus 18 Metern ab - links vorbei. Auch Manuel Reutter brachte den Ball nicht aufs Tor (70.). Torjäger Dejan Bozic, der in der Nachspielzeit verletzt raus musste, scheiterte an Torwart Nikolai Kemlein (84.).