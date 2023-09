CFC-Coach Tiffert schimpft nach Auswärtssieg: "Das können wir souveräner!"

CFC-Trainer Christian Tiffert (41) war trotz des Auswärtssieges nicht gänzlich zufrieden mit dem Spiel seiner Mannschaft. © Imago/Matthias Koch

"Das können wir besser, souveräner machen. Wir klären nicht gut genug, gewinnen die zweiten Bälle nicht, bleiben teilweise stehen. Das finde ich nicht okay. Das muss nicht sein", legte der 41-Jährige vom Chemnitzer FC den Finger in die Wunde.



Über weite Strecken hatten die Himmelblauen beim Sieglos-Schlusslicht alles im Griff. Als Roman Eppendorfer in der 81. Minute mit glatt Rot vom Platz flog, begann das große Zittern.

Mit Glück und Geschick überstanden die Gäste die Druckphase der Berliner. Am Ende stand im dritten Pflichtspiel in Folge hinten die Null. Der CFC feierte den zweiten 1:0-Sieg in Folge. Dazwischen lag das 8:0 im Landespokal bei Merkus Oelsnitz.

Die Abwehr steht. Das ist bemerkenswert, findet auch Tiffert: "Wir hatten in unserer Fünferkette mit Niclas Walther (20) und Felix Müller (30) nur zwei etatmäßige Verteidiger auf dem Platz."