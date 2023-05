CFC-Coach Tiffert über Pokal-Generalprobe: "Können uns auf rassiges Finale freuen!"

Tiffert: "Dafür, dass es in Anführungszeichen für beide um nichts mehr ging, war es ein packendes Prestige-Duell, in dem alles drin war."

Das Traditionsduell bot alles, was der Zuschauer im Stadion erleben will: Spannung, Dramatik, Emotionen.

Was er beim Spiel gegen Lok von seiner Mannschaft sah, machte CFC-Trainer Christian Tiffert schon Lust auf Pokalfinale. © picture point/Sven Sonntag

"Wie in den letzten beiden Spielen geht der Gegner mit dem ersten Schuss auf unser Tor in Führung. Das ärgert mich natürlich", meinte Jakubov (34), der in der 24. Minute das 1:1 durch Stanley Keller (21) sah: "Wir sind schnell zurückgekommen, haben gut gefightet. Schade, dass das 2:1 zurückgepfiffen wurde. Das Unentschieden geht in Ordnung. Wir können mit dem Punkt leben."

Konnten auch die Trainer. "Ein sehr intensives Spiel. Beide wollten den Sieg. Wenn das Pokalfinale mit dieser Leidenschaft geführt wird, können wir uns alle auf den 3. Juni freuen", sagte Lok-Coach Almedin Civa (51).

"Ich wollte von meinen Jungs in diesem Prestigeduell Einsatz, Willen, Leidenschaft sehen. Das habe ich", erklärte Tiffert: "Lok hat fußballerisch eine extrem hohe Qualität. Da waren kaum Fehler dabei. Gute Bewegungen, die Geschwindigkeit, die vorn da ist - das ist einfach komplett. Ich denke, wir können uns auf ein rassiges Finale freuen. Und das wollen wir ja alle."