CFC-Derbyheld Akindele kann's nicht fassen: "Unglaubliches Gefühl, ein geiler Sieg!"

Chemnitz - Der Jubel kannte bei CFC-Derbyheld Kingsley Akindele (19) nach dem 2:1 über den FSV Zwickau am Sonntag keine Grenzen!

Das Siegtor des Westsachsenderbys: CFC-Spieler Kingsley Akindele (19, l.) schiebt mit erstaunlicher Selbstverständlichkeit in den Zwickauer Kasten ein. © IMAGO/Frank Kruczynski

"Ein unglaubliches Gefühl. Erstes Tor für meinen Verein. Vor allem, wenn man aus der eigenen Jugend kommt und dann vor den Fans trifft und so ein wichtiges Tor, das Siegtor in der letzten Minute macht, davon träumt man", so der 19-Jährige vom Chemnitzer FC.

Es war sein erstes Regionalliga-Tor. Und dann noch eines mit so viel Prestige. "Es ist ein Derbytor, was es zu etwas Besonderem macht. Dazu ist es mein erstes richtiges Pflichtspieltor (im Männerbereich, Anm. d. Red.). Das werde ich auf jeden Fall nicht vergessen", sagt Akindele über seinen Treffer in der dritten Minute der Nachspielzeit.



Es war der Lucky Punch in einer Partie, die nach der frühen Führung durch Lukas Stagge (3.) hätte auch in eine andere Richtung ausgehen können.

"Es war nicht einfach für uns, aber am Ende haben wir es mit den Fans versucht, richtig zu machen", geht Akindele auf die Crunchtime ein, in der die Himmelblauen, auf den eigenen Fanblock zu spielend, das nötige Momentum auf ihrer Seite hatten: "Die Chance war da und wir haben sie gemacht."