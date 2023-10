Chemnitz holt sich Derbysieg: CFC-Joker knockt FSV Zwickau aus

Zwickau - Der Chemnitzer FC setzt sich im Bezirksduell durch! Vor 7804 Zuschauer in der GGZ-Arena gewinnen die Himmelblauen am Sonntagnachmittag beim FSV Zwickau mit 2:1 (1:0).

Das Stadion in Zwickau war zum Westsachsenderby gut gefüllt. Insgesamt 7804 Zuschauer verfolgten das spannende Duell. © Picture Point/Gabor Krieg

Zwickau war zu Beginn gedanklich noch in der Kabine. Anders ließ es sich nicht erklären, dass Leon Damer an der Torauslinie nicht energisch vom Ball getrennt wurde, sodass dieser scharf an den Fünfer zurücklegen konnte, wo Lukas Stagge (3.) im Rückraum ungedeckt zum Abschluss kam.

Damer (15.) hätte in der guten Anfangsphase der Gäste nachlegen müssen, traf mit seinem Abschluss aus gut zwölf Metern jedoch links neben das Tor.

Danach wurde es überschaubar, was von den Himmelblauen in puncto Offensivspiel kam. Sie gelten sich in der eigenen Hälfte ein und beließen Steffen Mensah als Konterspieler vorn, der allerdings so allein auf weiter Flur wenig auszurichten vermochte.

Den Schwänen wurde die Spielkontrolle überlassen, mit dem Ballbesitz konnten sie aber nicht viel anfangen, sieht man von einer Vielzahl an Ecken ab. Eine dieser Eingaben von Theo Martens, die siebte Ecke nach knapp 32 Minuten, setzte Davy Frick per Kopf neben den Pfosten.