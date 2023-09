CFC feiert endlich ersten Saisonsieg! Torschütze Erlbeck Held des Abends

Chemnitz - Am 7. Spieltag hat es der CFC endlich geschafft! Vor 7015 Zuschauern feierten die Chemnitzer am Freitagabend ihren ersten Saisonsieg: 1:0 (0:0) gegen den 1. FC Lok Leipzig , der die dritte Niederlage in Folge kassierte.

Rangelei zwischen Djamal Ziane (Lok) und dem späteren Torschützen Niclas Erlbeck (CFC). © picture point/Sven Sonntag

Die erste Chance in diesem rassigen, kampfbetonten Klassiker verbuchten die Gäste. Tobias Dombrowa legte in der 10. Minute für Djamal Ziane auf. Schlussmann David Wunsch war beim Schuss des Lok-Torjägers auf dem Posten.



Auf der Gegenseite zog Stanley Keller aus 18 Metern ab. Torhüter Isa Dogan ließ prallen und hatte Glück, dass kein Himmelblauer in der Nähe war (12.).

Es begann die beste Phase der Chemnitzer, die keine Minute später schon wieder gefährlich im Leipziger Strafraum auftauchten. Stephan Mensah ließ Linus Zimmer aussteigen und scheiterte an Dogan.

Auch die Doppelchance in der 18. Minute konnten die Platzherren nicht verwerten. Keller hatte freie Schussbahn. Dogan wehrte ab. Mensah kam an den Ball, flankte auf Dejan Bozic. Auch der brachte, freistehend am Fünfmeterraum, das runde Leder nicht am Keeper vorbei.