CFC feiert Heimsieg gegen Aufsteiger Rostock

Chemnitz - Der Chemnitzer FC ist erfolgreich ins Punktspiel-Jahr 2024 gestartet. Torjäger Dejan Bozic sorgte am Freitagabend in der 86. Minute per Foulelfmeter für die späte Führung gegen Aufsteiger Hansa Rostock II. In der Nachspielzeit legte Bozic für Leon Damer auf. Der traf flach zum 2:0-Endstand.