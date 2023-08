Sechs Gegentore gegen Rostock: CFC geht an der Ostsee baden!

Chemnitz - Diese Bruchlandung war heftig: Der Chemnitzer FC kassierte am Samstag im Rostocker Ostseestadion ein halbes Dutzend Gegentore!

Der Ausgleich lag in der Luft und fiel in der 28. Minute: Mike Bachmann hatte im Strafraum zu viel Platz und sorgte mit seinem Schuss aus der Drehung für das 1:1.

Für Walther, der eine Woche zuvor gegen Jena (0:0) einen starken Einstand als Innenverteidiger gefeiert hatte, rückte der Österreicher Stefan Pribanovic in die Abwehrzentrale.

Die in Solargrün auflaufenden Himmelblauen konnten aus ihrer frühen Führung kein Kapital schlagen und unterlagen Aufsteiger FC Hansa Rostock II. mit 1:6 (1:3).

Rostock-Spieler Louis Köster (20, r.) brachte seine Mannschaft erstmalig in Führung - und das war nur der Anfang. © IMAGO/Ostseephoto

Sechs Minuten später zeigte Schiedsrichter Florian Lukawski auf den Punkt. Der Referee aus Oranienburg hatte ein Handspiel gesehen. Louis Köster legte sich den Ball zurecht und jagte das runde Leder rechts oben ins Eck. Da gab es für Schlussmann David Wunsch nichts zu halten.



Sekunden vor dem Halbzeitpfiff musste der junge CFC-Keeper ein drittes Mal hinter sich greifen. Rechtsverteidiger Manuel Reutter wollte auf Wunsch zurückpassen, wurde dabei von einem Rostocker bedrängt (oder gefoult?). Lukawski ließ das Spiel weiterlaufen und der Ball zappelte im Netz.

Hansa verschwand mit einer komfortablen Führung in der Kabine. Tiffert reagierte mit einem Dreifachwechsel, brachte unter anderem Rückkehrer Dejan Bozic fürs Sturmzentrum. Besser wurde der Auftritt der Chemnitzer nicht.

Im Gegenteil. Köster jagte den Ball an den Pfosten (55.). Nach einem Konter erhöhte Bachmann auf 4:1 (66.). Es kam noch schlimmer: Pascal Breier (71.) und Bachmann (74.) mit seinem dritten Treffer an Samstagnachmittag schraubten das Ergebnis in die Höhe.