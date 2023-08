CFC feiert Kantersieg: Mensah-Hattrick in Limbach und ein neuer Verletzter!

Chemnitz - Der Nächste bitte! Mit Stefan Pribanovic beklagt der Chemnitzer FC einen weiteren Verletzten. Der Österreicher, vor knapp einer Woche bei der 1:6-Pleite in Rostock noch in der Startelf, hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen. Er wird Trainer Christian Tiffert drei bis vier Wochen fehlen.

Kingsley Akindele traf in der 55. Minute zum 2:0 für den CFC. © Picture Point/Gabor Krieg

Beim Testspiel am Freitagabend in Limbach-Oberfrohna kehrte Niclas Walther in die Abwehrzentrale zurück. Er hatte das Spiel im Ostseestadion wegen eines Schlags auf die Hüfte verpasst, trainierte seit Dienstag aber wieder mit der Mannschaft.



Im schmucken Waldstadion feierte die Tiffert-Elf einen standesgemäßen 6:0 (1:0)-Sieg und tankte nach der deutlichen Niederlage am vergangenen Spieltag viel Selbstvertrauen.

Der gastgebende FSV, Aufsteiger in die Landesklasse West (7. Liga), tauchte nur selten in der gegnerischen Hälfte auf. Stanley Birke, der zwischen den Pfosten stand, wurde nur in der zweiten Halbzeit beim Schuss von Jonas Schubert ernsthaft gefordert. Den parierte der Chemnitzer stark.



Eine halbe Stunde lang hielten die Gastgeber vor rund 534 Zuschauern den eigenen Kasten sauber. Dann besorgte Stanley Keller nach schöner Ballmitnahme mit einem Schuss ins kurze Eck die Führung für den Regionalligisten (30.).