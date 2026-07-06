CFC freut sich auf Bundesligist Union Berlin: "Ein Duell mit Pokalcharakter!"
Chemnitz - Sechs Trainingseinheiten und zwei anspruchsvolle Testspiele warten in dieser Woche auf die Mannschaft des Fußball-Regionalligisten Chemnitzer FC.
Chefcoach Benjamin Duda (38) konnte am Samstag beim Blitzturnier in Hartmannsdorf weitere wichtige Erkenntnisse gewinnen.
"Wir haben mit zwei verschiedenen Mannschaften kein Tor kassiert. Defensive muss ein Qualitätsmerkmal sein in der kommenden Spielzeit", erklärte der Fußball-Lehrer: "Gegen Meuselwitz haben wir einen Riesen zugelassen. Da klärt Ken Tchouangue auf der Linie. Auch das ist eine Qualität, zeigt unsere Mentalität."
In der Offensive offenbarten die Himmelblauen in den Spielen gegen den VFC Plauen (1:0) und ZFC Meuselwitz (0:0) noch reichlich Luft nach oben. Das einzige Tor des Tages fiel durch den sicher verwandelten Foulelfmeter von Tom Baumgart (28).
Duda: "Wir hatten in beiden Partien eine Handvoll größerer Chancen, die du nutzen kannst bzw. musst. Wichtig war: Alle Spieler haben Vollgas gegeben und sind gesund durchgekommen."
Am Donnerstag gastiert der 1. FC Union Berlin im Stadion an der Gellertstraße
Noch knapp drei Wochen und insgesamt vier Testspiele bleiben dem Chefcoach, um seine Jungs fit zu machen für den Ligastart am letzten Juli-Wochenende. Der Spielplan soll am Mittwochabend veröffentlicht werden.
Das Highlight der Vorbereitung wartet am Donnerstagabend auf die neu zusammengestellte Chemnitzer Mannschaft. Um 18.30 Uhr gastiert der 1. FC Union Berlin im Stadion an der Gellertstraße. Die Gastgeber hoffen auf 6000 Zuschauer. Über 2000 Tickets sind schon weg.
"Für mich ist das ein Duell mit Pokalcharakter. Wir wollen den haushohen Favoriten das Leben schwer machen, aber auch ein paar taktische Dinge ausprobieren. Meine Spieler sollen das nicht alltägliche Kräftemessen mit dem Bundesligisten aber auch genießen", blickte Duda voraus.
Die Berliner, die mit dem Schweizer Mauro Lustrinelli (50) einen neuen Cheftrainer haben, sind am 1. Juli in die Vorbereitung eingestiegen. Sie bestreiten in Chemnitz ihr drittes Testspiel innerhalb von sechs Tagen.
Auf den CFC wartet am Samstag in Frankenberg gegen Drittliga-Absteiger 1. FC Schweinfurt ein weiterer Härtetest. Es folgen die Vergleiche mit der SpVgg Unterhaching (15. Juli) und die Generalprobe gegen die U23 der SpVgg Greuther Fürth (18. Juli).
Titelfoto: Picture Point/Gabor Krieg