06.07.2026 09:19 CFC freut sich auf Bundesligist Union Berlin: "Ein Duell mit Pokalcharakter!"

Sechs Trainingseinheiten und zwei anspruchsvolle Testspiele warten in dieser Woche auf die Mannschaft des Fußball-Regionalligisten Chemnitzer FC.

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - Sechs Trainingseinheiten und zwei anspruchsvolle Testspiele warten in dieser Woche auf die Mannschaft des Fußball-Regionalligisten Chemnitzer FC.

In dem Blitzturnier am Samstag traten der CFC, der VFC Plauen und der ZFC Meuselwitz gegeneinander an. © Picture Point/Gabor Krieg Chefcoach Benjamin Duda (38) konnte am Samstag beim Blitzturnier in Hartmannsdorf weitere wichtige Erkenntnisse gewinnen. "Wir haben mit zwei verschiedenen Mannschaften kein Tor kassiert. Defensive muss ein Qualitätsmerkmal sein in der kommenden Spielzeit", erklärte der Fußball-Lehrer: "Gegen Meuselwitz haben wir einen Riesen zugelassen. Da klärt Ken Tchouangue auf der Linie. Auch das ist eine Qualität, zeigt unsere Mentalität." In der Offensive offenbarten die Himmelblauen in den Spielen gegen den VFC Plauen (1:0) und ZFC Meuselwitz (0:0) noch reichlich Luft nach oben. Das einzige Tor des Tages fiel durch den sicher verwandelten Foulelfmeter von Tom Baumgart (28). Chemnitzer FC Nach Aus beim CFC: Jetzt stürmt Torjäger Bozic für diesen Traditionsverein Duda: "Wir hatten in beiden Partien eine Handvoll größerer Chancen, die du nutzen kannst bzw. musst. Wichtig war: Alle Spieler haben Vollgas gegeben und sind gesund durchgekommen."

Am Donnerstag gastiert der 1. FC Union Berlin im Stadion an der Gellertstraße