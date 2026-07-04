Drei Spiele, ein Tor: CFC schnappt sich Sieg beim Blitzturnier

Hartmannsdorf - Mit einem torloses Remis gegen den ZFC Meuselwitz und einem 1:0 gegen den VFC Plauen hat sich der Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC am Samstag in Hartmannsdorf den Sieg beim Blitzturnier gesichert. Gespielt wurde über jeweils 45 Minuten.

Der CFC sicherte sich den Sieg im Blitzturnier. © Picture Point/Gabor Krieg

Knapp 300 Zuschauer sahen auch im ersten Spiel des Tages keine Tore. Regionalliga-Absteiger Meuselwitz und Oberligist Plauen trennten sich torlos.

"Diesen Elfer muss man nicht pfeifen", ärgerte sich der neue VFC-Chefcoach Sven Köhler über Strafstoß für die Himmelblauen. Beim Zusammenprall zwischen Ken Tchouangue und Innenverteidiger Valentin Sponer zeigte der Referee auf den Punkt.

Tom Baumgart ließ VFC-Schlussmann Simon Schulze keine Chance. Der Routinier verwandelte sicher.

Schulze hatte zuvor eine Doppelchance der Chemnitzer (Tobias Stockinger, Amadeus Zamora) mit zwei starken Reflexen zunichte gemacht.