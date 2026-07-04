Drei Spiele, ein Tor: CFC schnappt sich Sieg beim Blitzturnier
Hartmannsdorf - Mit einem torloses Remis gegen den ZFC Meuselwitz und einem 1:0 gegen den VFC Plauen hat sich der Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC am Samstag in Hartmannsdorf den Sieg beim Blitzturnier gesichert. Gespielt wurde über jeweils 45 Minuten.
Knapp 300 Zuschauer sahen auch im ersten Spiel des Tages keine Tore. Regionalliga-Absteiger Meuselwitz und Oberligist Plauen trennten sich torlos.
"Diesen Elfer muss man nicht pfeifen", ärgerte sich der neue VFC-Chefcoach Sven Köhler über Strafstoß für die Himmelblauen. Beim Zusammenprall zwischen Ken Tchouangue und Innenverteidiger Valentin Sponer zeigte der Referee auf den Punkt.
Tom Baumgart ließ VFC-Schlussmann Simon Schulze keine Chance. Der Routinier verwandelte sicher.
Schulze hatte zuvor eine Doppelchance der Chemnitzer (Tobias Stockinger, Amadeus Zamora) mit zwei starken Reflexen zunichte gemacht.
CFC mit Vielzahl von Chancen
Im zweiten CFC-Spiel hatte Dennis Slamar nach Freistoß von Johannes Pistol die beste Torgelegenheit. Torwart Lukas Sedlak parierte den Kopfball des aufgerückten Innenverteidigers.
"Wir haben dieses Turnier aus der vollen Belastung heraus bestritten und weitere wichtige Erkenntnisse gewonnen", bilanzierte CFC-Chefcoach Benjamin Duda. Eine Erkenntnis: Aus der Vielzahl der Chancen müssen mehr Tore fallen.
Beim VFC spielte mit Frederik Kunstmann (19) erstmals ein Innenverteidiger vom CFC mit. Der Regionalligist hat das Eigengewächs mit einem Profivertrag ausgestattet. Kunstmann wird in der Saison 2026/27 auf Leihbasis für Plauen auflaufen.
CFC-Sportdirektor Chris Löwe: "Wir sehen in Freddy einen sehr talentierten Innenverteidiger, der das Potenzial besitzt, uns langfristig weiterzuhelfen. Deshalb wollen wir seine Entwicklung gezielt fördern. Beim VFC kann er sich in einer starken Oberliga beweisen und regelmäßig Einsatzminuten sammeln. Nach der Saison werden wir seine Entwicklung gemeinsam bewerten und entscheiden, welche Rolle er künftig bei uns einnehmen kann."
Titelfoto: Bildmontage: Picture Point/Gabor Krieg (2)