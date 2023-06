CFC-Geschäftsführer Arnold meldet sich krank: Kaderplanung liegt auf Eis

CFC-Geschäftsführer Marc Arnold (52, l.) und Trainer Christian Tiffert (41). Arnold hat sich krankgemeldet, Tiffert steht derzeit allein auf der Wiese. © Picture Point/Gabor Krieg

Stand heutiger Dienstag stehen beim Chemnitzer FC noch 16 Spieler unter Vertrag. "Da sind mit Max Roscher (19) und Chris Löwe (34) aber noch zwei Mann dabei, die verletzt sind und deren Rückkehr offen ist", betont Chefcoach Christian Tiffert (41).

Am 26. Juni ist Trainingsauftakt. Das sind nicht mal drei Wochen, um den Kader neu aufzustellen. "Wir haben wenig Zeit", weiß Tiffert. Doch wer soll in einem Verein, der einen straffen Sparkurs fahren muss und seit dem Rücktritt des Vorstands quasi führungslos ist, Entscheidungen treffen?

Einer, der das könnte, wurde schon am Samstag beim Landespokalfinale in Leipzig nicht mehr gesehen: Marc Arnold (52). Als Vorstand Sport gehörte der 52-Jährige zu jener Riege, die vergangene Woche den kollektiven Rücktritt erklärt hatte. Als Geschäftsführer der CFC Fußball GmbH durfte Arnold weitermachen. Oder doch nicht?

Beim CFC hieß es am Montag, Arnold ist krankgeschrieben. Eine andere Information hat Tiffert ebenfalls nicht. "Seitdem Marc in Chemnitz ist, stehen wir in engem Austausch. Doch wenn einer krankgeschrieben ist, kann er nicht arbeiten", erklärt der Trainer.

Mit anderen Worten: Der Kaderplaner plant nicht (mehr).