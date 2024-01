CFC-Heimspiel gegen Rostock II. kann stattfinden, Elsner-Leihe weiterhin offen

Chemnitz - Die wichtigste Nachricht vorweg: Der Auftakt des CFC ins neue Punktspieljahr kann am heutigen Freitag, 19 Uhr, wie geplant stattfinden! Der Rasen war in den vergangenen Tagen noch teilweise gefroren. Inzwischen sei er bespielbar, hieß es am gestrigen Donnerstagmittag bei den Himmelblauen.