CFC heute beim Schlusslicht BAK: "Den Mega-Lauf müssen wir uns erst erarbeiten!"

Chemnitz - Mit ganz viel Rückenwind reisen die Himmelblauen in die Hauptstadt. Das 1:0 gegen den 1. FC Lok Leipzig hat viele Blockaden gelöst. Beim Schlusslicht Berliner AK 07 will der Chemnitzer FC am heutigen Freitag, 19 Uhr, mit möglichst drei Zählern nachlegen.