CFC-Kapitän Müller: "In Zwickau zeigen wir ein anderes Gesicht!"

Gegen den BFC und Alexander Siebeck (r.) musste Tobias Müller (30) in der Defensive aushelfen.

Die Heimpleite gegen einen Staffelfavoriten wirft die Mannschaft von Trainer Christian Tiffert (41) nicht um, versicherte Berger: "Wir nehmen das mit nach Zwickau, was wir in den Wochen davor gezeigt haben. Da standen wir hinten stabil, haben zweimal in Folge gewonnen. Ich bin zuversichtlich, dass wir am Sonntag die Punkte holen."

Davon geht auch Mittelfeld-Stratege Tobias Müller (30) aus. Der Kapitän musste nach dem frühen Platzverweis von Niclas Erlbeck (30) gegen den BFC in der Abwehrzentrale ran.

"So neu war das nicht. Dort habe ich schon in Cottbus ausgeholfen. Das tut auch nichts zur Sache. Wir haben alles probiert, sind marschiert und hatten gegen starke Berliner leider auch nicht das Quäntchen Glück", sagte Müller.

Er und Torjäger Dejan Bozic (30) sind die einzigen Spieler bei den Himmelblauen, die bereits beim letzten Gastspiel in Westsachsen auf dem Rasen standen. 2:1 gewann der FSV am 1. Juli 2020 und schickte den CFC in die 4. Liga.