CFC kassiert fünfte Niederlage in Folge! Joker Bunge lässt Chemie Leipzig jubeln

Beide Möglichkeiten in der ersten Halbzeit entsprangen Standardsituationen. In der 5. Minute schlug Leon Damer einen Eckball ins Zentrum. Felix Müllers Kopfball klärte der auf der Linie stehende Dennis Mast mit Hilfe des Querbalkens.

In der 72. Minute ging Chemie Leipzig in Führung. © Picture Point / Sven Sonntag

14 Sekunden nach Wiederanpfiff hätte Nils Lihsek die Hausherren in Führung bringen können. Die Gäste hatten Anstoß und spielten den Ball Anton Rücker vor die Füße. Der schaltete schnell, schickte Lihsek auf die Reise.

Der lief bis in den Strafraum und traf mit dem schwächeren rechten Fuß nur das Außennetz!In der 56. Minute prüfte Lihsek Schlussmann Benjamin Bellot mit einem Schuss aus der Distanz. Auch Damers Flanke fing Bellot sicher weg (60.).

Ein Pass aus der eigenen Hälfte, geschlagen von Kaymaz, hebelte in der 72. Minute die gesamte Chemnitzer Abwehr aus. Der kurz zuvor eingewechselte Tim Bunge war frei durch und brachte die BSG mit seinem Flachschuss in Führung.

Timo Mauer hatte vier Minuten später das 2:0 auf dem Fuß. Er jagte die Kugel ans Aluminium.

In der Schlussphase holte die Duda-Elf die Brechstange heraus. Zu wenig, um Chemie ernsthaft in Verlegenheit zu bringen. Am Ende stand für den CFC die fünfte Niederlage in Folge.