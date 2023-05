CFC-Kicker Zickert: "Irgendwann bist du müde!"

Tim Campulka (24) zeigte sich sicher vom Punkt. Er traf nach sieben Minuten zum 1:1 gegen Babelsberg. Dabei blieb es. © Picture Point/Gabor Krieg

Zickerts Einschätzung traf nicht auf die ersten 30 Minuten zu. Da lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch, rauschten in den Zweikämpfen ein ums andere Mal zusammen. Schiedsrichter Chris Rauschenberg hatte alle Hände voll zu tun, verteilte drei der insgesamt acht Gelben Karten in den ersten zehn Minuten.

Da stand es bereits 1:1. Rico Gladrow (32) brachte die Gäste nach 80 Sekunden per Flachschuss in Führung. Fünf Minuten später sorgte Tim Campulka (24) mit dem sicher verwandelten Foulstrafstoß für den Ausgleich.

Das zweite Tor lag in der Luft. Chris Löwe (34) rettete auf der Linie (13.). Jake-Robert Wilton (24) traf das Aluminium (26.). Auf der Gegenseite vergab Felix Brügmann (30) aus Nahdistanz zwei Riesen (18./19.).

"In der ersten Halbzeit war es ein sehr wildes Spiel. Da hatten wir die klareren Chancen, können in Führung gehen", analysierte Zickert: "Nach der Pause hat man gemerkt, dass es das dritte Spiel innerhalb einer Woche war und wir in Neugersdorf über 120 Minuten gehen mussten. Irgendwann bist du auch mal müde."