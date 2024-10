CFC-Coach Duda will mit erstem Heimsieg raus aus dem Tabellenkeller

In der Liga sind die Chemnitzer seit vier Spieltagen ungeschlagen. Sie holten drei Unentschieden, feierten einen Sieg. Neben den drei Langzeit-Ausfällen fehlt am Samstag Kapitän Robert Zickert (34). Der Innenverteidiger sah in Luckenwalde die Gelb-Rote Karte und muss pausieren.

"Die Art und Weise, die Spielidee, die Intensität - das alles ist seit Wochen erkennbar. Das war gegen Dresden der Fußball, den meine Mannschaft auch schon in den Spielen davor gezeigt hat. So muss es weitergehen", erklärte der 36-Jährige: "Die höchste Kunst im Fußball ist die Leistungsbestätigung, die Konstanz. Wir können das Pokalspiel gern als Messlatte, als Maßstab nehmen."

CFC-Coach Benjamin Duda (36) erwartet von seiner Truppe wieder Vollgas-Fußball. © Picture Point/Gabor Krieg

Stürmer Luis Fischer (20), der mit seinem Schuss zum 3:1 gegen Dresden erstmals für die Himmelblauen traf, kann wegen einer Erkrankung nicht dabei sein.

Duda warnte vor dem Torjäger-Duo Lucas Will (25)/Johann Martynets (26), das elf der 14 VFC-Tore erzielt hat: "Das sind zwei Schlüsselspieler, die wir sowohl individuell als auch in der Gruppe kontrollieren und ausschalten müssen. Da müssen wir unheimlich wachsam in der Restverteidigung und in der Tiefenkontrolle sein."

Mit dem VFC kommt zugleich die schwächste Defensive der Liga (22 Gegentore). Duda: "Wir wollen mit viel Dynamik, einer hohen Intensität und Power unsere Angriffe vortragen und endlich den ersten Heimsieg einfahren."