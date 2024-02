CFC mit zuletzt drei Siegen ohne Gegentor: Himmelblaue wollen Spitzenreiter ärgern!

CFC-Coach Christian Tiffert (41) muss sich am heutigen Samstag gegen Spitzenreiter Greifswald beweisen. © Picture Point/Gabor Krieg

Am Samstag, 13 Uhr, wird die Hürde deutlich höher sein. Die Mannschaft von Trainer Christian Tiffert (41) muss zum noch ungeschlagenen Spitzenreiter Greifswald.



"Sie spielen wahnsinnig intensiv und haben mit Soufian Benyamina einen Topstürmer. Das ist nach vorn sehr zielstrebig, sehr variabel. Sie haben ein gutes Gegenpressing. Jena bekam am Sonntag kaum die Möglichkeit für einen geordneten Spielaufbau", analysiert Tiffert.

Während sich der GFC nach dem 3:0-Sieg gegen Jena zielgerichtet auf die Chemnitzer vorbereiten konnte, musste die Tiffert-Elf am Mittwochabend den Nachholer gegen Eilenburg bestreiten.

"Das dritte Spiel innerhalb einer Woche. Die längste Auswärtsfahrt. Nichtsdestotrotz: Man ist in keinem Spiel chancenlos", betont der ehemalige Bundesligaprofi, der mit seinen Jungs bereits am Freitag an die Ostsee gefahren ist.

Mit im Gepäck eine große Ladung Selbstbewusstsein nach drei Siegen in Folge. In allen Partien blieb der CFC ohne Gegentor, weil die Defensivarbeit der gesamten Mannschaft gut funktionierte.