CFC: Müller nach 13. Spiel ohne Gegentor "zufrieden, aber nicht satt"

Felix Müller: "Du willst so gut wie möglich sein. Das gilt für mich persönlich wie für die gesamte Mannschaft." (Archivbild) © PICTURE POINT / S. Sonntag

"Wir sind seit vier Spieltagen ungeschlagen, haben mit dem Punkt in Babelsberg unser Minimalziel erreicht und stehen nach sieben Partien in der Rückrunde bei zwölf Zählern. Wir wollen in der Tabelle weiter klettern. Das klappt am besten mit einem Sieg am Sonntag", blickt der 27-Jährige voraus.

Mit einem Dreier in Babelsberg wäre das Duda-Team zumindest über Nacht auf Rang drei gesprungen. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.

Mit seiner Entwicklung in dieser Saison ist der Abwehrrecke zufrieden.

Müller: "Jeder versucht, von Jahr zu Jahr besser zu werden. Ich glaube, dass ich einen guten Schritt nach vorn gemacht habe und der Mannschaft mit meiner Spielweise helfen kann. Ich bin zufrieden, aber nicht satt. Es kann gern noch mehr kommen."