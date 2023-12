CFC muss nach Jena: Welche Reaktion zeigt das Team nach dem Debakel von Erfurt?

Eine Möglichkeit für den Chefcoach wäre, die eine oder andere Position in Jena neu zu besetzen. Das wird er tun. Mit Kapitän Tobias Müller (44) und Torjäger Dejan Bozic (30, beide fehlten in Erfurt nach der 5. Gelben Karte) kehren zwei Leistungsträger zurück.

Das Desaster - das 2:7 war für den Club die höchste Auswärtsniederlage seit über 60 Jahren - wurde kritisch und lange ausgewertet, verriet Tiffert am Freitag: "Solche Niederlagen passieren auch großen Mannschaften. Wichtig ist, dass man die richtigen Schlüsse daraus zieht."

Die Himmelblauen führten beim FC Rot-Weiß nach sechs Minuten mit 2:0. Noch vor der Pause kassierten sie zwei Tore nach ruhenden Bällen (Tiffert: "Bei gegnerischen Standards hatten wir in der Hinrunde sonst kaum Probleme"). In der zweiten Halbzeit brach die Mannschaft komplett auseinander.

Trainer Christian Tiffert (41) hat eine klare Forderung an seine Jungs: "Wir müssen uns anders präsentieren. Da geht es in erster Linie um Einstellung, Körpersprache, Zweikampfverhalten und weniger um die taktische Ausrichtung!“

Sieben Gegentore in Erfurt, zwei Patzer und jetzt auch noch krank: Stanley Birke (18) hatte sicher schon bessere Tage erlebt. © Picture Point/Gabor Krieg

Eine weitere Veränderung wird es auf der Torhüterposition geben. Der 18 Jahre alte Stanley Birke, der in der Vorwoche nicht den sichersten Eindruck machte, beim dritten Tor der Gastgeber patzte und einen Strafstoß verursachte, wird durch David Wunsch (20) ersetzt. Birke ist erkrankt. Der Keeper tritt die Reise zum Auswärtsspiel nicht mit an.

Abwehrmann Felix Müller (30), der in Erfurt zur frühen Führung eingeköpft hatte, fehlt ebenfalls - zum ersten Mal in dieser Saison. Er sah die fünfte Gelbe, ist gesperrt und reißt ein Loch in der Innenverteidigung.