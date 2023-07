CFC: Niclas Erlbeck der zweite Neue und Marc Arnold ein Fall für die Anwälte!

Chemnitz - Kaum ist mit Uwe Hildebrand (52) ein neuer Geschäftsführer bei der CFC Fußball GmbH im Amt, geht es in Sachen Neuverpflichtungen Schlag auf Schlag! Keine 24 Stunden nach Abwehrmann und Rückkehrer Jan Koch (27) vermelden die Chemnitzer mit Niclas Erlbeck (30) ihre zweite Verstärkung für das Regionalliga-Team.

Niclas Erlbeck (30) ist der zweite Neuzugang beim CFC. © Chemnitzer FC

Wie Koch war auch Erlbeck schon mal beim CFC - allerdings nur für ein paar Tage im Januar 2019. Dann löste er seinen Vertrag beim damaligen Regionalliga-Spitzenreiter aus persönlichen Gründen wieder auf.



Dieses Mal will der in Kassel geborene Kicker länger bleiben. Der Mittelfeldspieler unterschrieb bis Ende Juni 2024.

Er spielte in den vergangenen vier Jahren für den FC Energie Cottbus, kam verletzungsbedingt in dieser Zeit aber nur 56-mal in der Regionalliga zum Einsatz.

"Ich bin glücklich, einen zweiten Anlauf hier in Chemnitz nehmen zu können", erklärte Erlbeck: "Ich kann es kaum erwarten, mit der Mannschaft zu trainieren und die Jungs kennenzulernen. Die Stimmung in diesem tollen Stadion konnte ich bereits als Gegner kennenlernen. Umso schöner ist es, das Ganze jetzt im himmelblauen Trikot zu erleben."