Notstand in der Abwehrzentrale! CFC reagiert mit erstem Neuzugang

Chemnitz - Nach dem Weggang von Top-Torjäger Felix Brügmann (30) klemmt beim CFC nicht nur im Angriff die Säge - jetzt besteht auch noch akuter Handlungsbedarf in der Innenverteidigung!

Robert Zickert (33) ist mit einem Innenbandriss im rechten Knie monatelang außer Gefecht gesetzt. © Picture Point/Gabor Krieg

Publikumsliebling Tim Campulka (24), in den vergangenen Jahren eine feste Bank in der Abwehrzentrale, ist zum FC Energie Cottbus gewechselt.

Dessen Nebenmann Robert Zickert (33) ist seit der verhängnisvollen Trainingseinheit am Freitag, die mit einem Innenbandriss im rechten Knie endete, monatelang außer Gefecht gesetzt.



Einer, der diese Rolle hätte übernehmen können, Dominik Pelivan (27), erhielt kein neues Vertragsangebot. Auch er spielt ab der neuen Saison für Cottbus.

"So fit wie in den vergangenen Wochen war Robert noch nie in seiner Karriere. Das ist sehr unglücklich gelaufen und extrem hart für ihn und uns", bedauert Trainer Christian Tiffert (41) den Ausfall des abgezockten Verteidigers, der über 200 Regionalliga-Spiele bestritten hat.