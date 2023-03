CFC-Niederlage kurz vor Schluss: Traumtor von Altglienicke setzt Negativ-Serie fort

Chemnitz - Vierte Niederlage in Folge für den Chemnitzer FC! Ein Traumtor von Patrick Breitkreuz hat die Gäste von der VSG Altglienicke am Freitagabend spät jubeln lassen. In der 89. Minute zog der Berliner vom linken Strafraumeck ab. Der Ball sprang an den Innenpfosten, von dort aus ins Tor.