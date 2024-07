CFC-Keeper Adamczyk fiebert Heimpremiere entgegen - "Das Ding ziehen!"

Chemnitz - Der Chemnitzer FC startet wie im Vorjahr mit einem jungen Torhüterteam in die Saison! Die Konstellation ist dennoch eine andere: Neuzugang Daniel Adamczyk (22) vom VfL Osnabrück ist die klare Nummer eins. Er hat David Wunsch (21), der in die zweite Reihe rückt, zwischen den Pfosten abgelöst.

Nach der gelungenen Generalprobe gegen Dresden fiebert Adamczyk seinem ersten Punkt- und Heimspiel im CFC-Trikot am heutigen Donnerstag, 20.20 Uhr, gegen den Halleschen FC, entgegen.

Auf den ersten Blick überrascht der Wechsel. Beide Keeper sind fast gleich alt. Adamczyk kommt auf sechs Drittliga- und zehn Regionalliga-Einsätze. Wunsch stand bei den Himmelblauen in 30 Punktspielen auf dem Platz.

Mit David Wunsch (21, l.) und Clemens Boldt (17, r.) herrscht ein gesunder Konkurrenzkampf. © Picture Point/Gabor Krieg

"Mein letztes Flutlichtspiel an der Bremer Brücke war auch gegen den HFC. Damals haben wir 3:2 gewonnen", verriet Adamczyk. Das war am 31. Oktober 2022 in der 3. Liga.

Ein gutes Omen für den heutigen Donnerstagabend? "Ich habe beim VfL ein paar Spiele gemacht. Ich hoffe, dass es in Chemnitz mehr werden. Ich möchte auf dem Platz stehen und der Mannschaft helfen, die Ziele zu erreichen", betont der ehrgeizige Schlussmann, der 2019 mit dem 1. FC Köln und Kapitän Florian Wirtz deutscher U17-Meister wurde.

Was erwartet Adamczyk gegen den HFC? "Viele Zweikämpfe, viele zweite Bälle. Der Gegner will oben mitspielen. Von daher kann es nur ein gutes Spiel werden. Flutlichtspiele sind immer etwas Besonderes. Mit unseren Fans im Rücken wollen wir das Ding ziehen."