CFC-Angreifer Leon Damer: "Dieser Fußballabend macht Bock auf mehr!"

Chemnitz - Er ließ die Fans auf der Südtribüne am Donnerstagabend kurz jubeln. Doch CFC-Angreifer Leon Damer (24) ahnte schnell, dass sein Abstauber-Tor nach dem zu kurz abgewehrten Fernschuss von Kapitän Tobias Müller nicht zählen würde. Chemnitz und der Hallesche FC trennten sich 0:0 .

Sein Gegenüber Christian Tiffert gestand: "Ein schöner Rahmen, zwei sehr gute Mannschaften. Wenn man nicht gewinnt, will man wenigstens nicht verlieren. Wir waren im Ballbesitz zu fehlerhaft und letztlich nicht gut genug, um mehr als einen Punkt mitzunehmen."

Diese Szene in der 50. Minute war eine von wenigen torgefährlichen Aktionen im Regionalliga-Auftaktspiel zwischen dem CFC und HFC.

"Ich bin an die Flanke von Luis Fischer nicht herangekommen und danach schnell aufgestanden, wollte aus dem Abseits herauslaufen. Tobi hatte leider schon geschossen. Das war nicht nur knapp, sondern schon recht deutlich Abseits", gestand Damer.

Die Unterstützung der CFC-Fans peitschte die Himmelblauen nach vorn. © picture point/Sven Sonntag

In den letzten Minuten der packenden Partie vor 8357 Zuschauern hätten beide Teams den Lucky Punch setzen können.

Nach Damers Eckball köpfte der im Rückraum völlig frei stehende Tom Baumgart ans Außennetz. Im Gegenzug verhinderte CFC-Schlussmann Daniel Adamczyk im direkten Duell mit Joe-Joe Richardson per Fußabwehr den Einschlag.

"Beide Mannschaften waren sehr diszipliniert. Man hat bei beiden aber auch gesehen, dass noch Kleinigkeiten gefehlt haben. Wir können auf diese Leistung aufbauen", meinte Damer.

Der Offensivmann war vor einem Jahr vom HFC zum CFC gewechselt: "Für mich war es ein Spiel wie jedes andere. Ich war nur eine Saison in Halle. Das Gesicht der Mannschaft hat sich nach dem Abstieg fast komplett verändert."

Damer fühlt sich bei den Himmelblauen pudelwohl, was auch an den Fans liegt. "Was sie abgeliefert haben, war wieder überragend. Sie haben uns immer wieder nach vorn gepeitscht. Dieser Abend hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben Bock auf mehr", betonte der gebürtige Niedersachse.