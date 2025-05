CFC: Reutter und Schiebold bleiben in der 4. Liga

Chemnitz - Nach dem Südwesten und Nordosten geht’s jetzt in die Regionalliga West: Manuel Reutter (23) verlässt den CFC nach zwei Jahren und 53 Regionalliga-Einsätzen in Richtung SV Rödinghausen.

Der vor gut einer Woche ebenfalls verabschiedete Innenverteidiger Ole Schiebold (20) bleibt in der Regionalliga Nordost. Der gebürtige Dresdner, der vor einem Jahr aus der CFC-"U19" in den Profikader aufgerückt war und elfmal zum Einsatz kam (dreimal Startelf), spielt in der neuen Saison für den FSV Luckenwalde. Sport-Geschäftsführer Hendrik Brösel: "Wir glauben an sein Potenzial."