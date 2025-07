CFC verhindert mit Doppelschlag drohende Pleite in Bayreuth

Bayreuth - Mit einem Doppelschlag hat der Chemnitzer FC am Mittwochabend bei der SpVgg Bayreuth zu Beginn der zweiten Halbzeit das Spiel gedreht und die drohende zweite Niederlage in der diesjährigen Sommer-Vorbereitung verhindert.

Unterdessen warten die CFC-Fans gespannt auf das neue Trikot, das in den kommenden Tagen vorgestellt werden soll. Seit Mittwoch ist bekannt, welcher Hauptsponsor auf der Vorderseite stehen wird. Die "Carola Apotheke" verlängerte ihre Partnerschaft am Mittwoch um ein weiteres Jahr.

Thomas Winklbauer hatte die Oberfranken drei Minuten vor der Pause in Führung gebracht. Die Generalprobe vor dem Punktspielstart am 27. Juli gegen den Greifswalder FC bestreiten die Himmelblauen am Samstag (16 Uhr) gegen den Zweitligisten 1. FC Magdeburg. Für das Traditionsduell wurden bereits 2300 Tickets abgesetzt.

Daniel Adamczyk, der am Samstag beim 2:1 gegen Fürth pausierte, hütete in Bayreuth wieder das CFC-Tor. © Marcus Hengst

Bereits seit 2015 gehört das in Chemnitz-Rabenstein ansässige Familienunternehmen zur CFC-Sponsorenfamilie.

"Wir freuen uns, auch 2025/26 an der Seite des CFC zu stehen - aus voller Überzeugung für den eingeschlagenen Kurs rund um Uwe Hildebrand, Tommy Haeder und Chris Löwe. Dieser Weg steht für Seriosität, wirtschaftliche Vernunft und ein glaubwürdiges Image", erklären Inhaberin Carola Börner und Dr. Steffen Börner, seit April 2025 Mitglied im CFC-Aufsichtsrat.

CFC-Geschäftsstellenleiter Tommy Haeder betont: "Die Carola Apotheke steht für Beständigkeit, Loyalität und echtes Herzblut für den Chemnitzer Fußball. Wir sind dankbar, diesen starken Partner auch in unserer Jubiläumssaison an unserer Seite zu wissen. Gerade in Zeiten, in denen sich der Club wirtschaftlich und strukturell weiterentwickelt, ist ein solches Zeichen der Verlässlichkeit von enormer Bedeutung."