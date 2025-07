CFC: Alberico bringt italienisches Blut ins himmelblaue Team

Es folgten Stationen beim VfB Stuttgart II , den Würzburger Kickers und SGV Freiberg. Insgesamt 140 Regionalliga-Einsätze und 17 Tore stehen in seiner Vita.

"Steil, klatsch. Dann tiefer Ball, perfekter Laufweg, oben links rein. Genau das hatten wir vorher trainiert", lacht Alberico, der auch am Samstag beim 2:1-Sieg gegen Fürth II traf.

In den Testspielen ließ der gebürtige Pforzheimer sein Können immer wieder aufblitzen. Beim 5:0 gegen Halberstadt brachte er die Elf von Trainer Benjamin Duda (37) nach einem Spielzug wie aus dem Lehrbuch in Führung.

Domenico Alberico beim Kopfball im Trikot der italienischen "U20"-Nationalmannschaft. © IMAGO/Dreamstime

2019 lief Alberico für die italienische "U20"-Nationalmannschaft auf und trug die Rückennummer 11. "Ein besonderer Moment, der mir Kraft gegeben hat und an den ich mich jetzt wieder erinnert habe. Deshalb ist die Rückennummer 11 beim CFC für mich eine gute Wahl, die mir Glück bringen soll", verrät "Dome" Alberico.

Auch internationale Erfahrung bringt der Offensivmann mit. 2020/21 spielte er bei US Viterbese 1908 in der 3. Liga Italiens. Albericos Wurzeln reichen tief in die italienische Kultur.

"Meine Mutter kam mit acht Jahren nach Deutschland", berichtet er auf der CFC-Homepage. Sein Vater wurde als Sohn italienischer Einwanderer in Deutschland geboren. "Zu Hause sprechen wir eine Mischung aus Italienisch und Deutsch."

Alberico besitzt beide Staatsbürgerschaften. Doch wenn Deutschland auf Italien trifft, ist für ihn klar, für welches Team sein Herz schlägt: "Auch wenn ich fast mein ganzes Leben in Deutschland verbracht habe, drücke ich der Squadra Azzurra die Daumen."

Warum ist er zum CFC gewechselt? "Die Gespräche waren top. Der eingeschlagene Weg des Vereins hat mich überzeugt. Das Stadion ist brutal. Die Videos der Fans haben richtig was mit mir gemacht."

Um 17.30 Uhr bestreiten die Chemnitzer am Mittwoch bei der SpVgg Bayreuth ein weiteres Testspiel.