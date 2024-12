CFC seit 489 Minuten ohne Gegentor: Das gelang selbst im Aufstiegsjahr 2019 nicht

Der letzte Gegentreffer für die Chemnitzer war das Tor des Plaueners Johann Martynets (26) bei der 0:1-Niederlage gegen den VFC Mitte Oktober. © Picture Point/Gabor Krieg

In der 51. Minute zog Martynets jenseits der Strafraumgrenze ab. Torwart Daniel Adamczyk (22) streckte sich vergeblich. Seitdem musste der CFC-Keeper nicht mehr hinter sich greifen. In Zahlen sind das 489 Minuten (ohne Nachspielzeiten) - bärenstark!

Vor allem, wenn man die Gegner sieht: Erfurt, Altglienicke, Lok Leipzig, Halle - vier der fünf Kontrahenten sind Spitzenteams.

Fünf Spiele in Folge ohne Gegentor - das ist Vereinsrekord. Das schaffte der CFC nicht mal annähernd im erfolgreichen Regionalligajahr 2018/19. Damals startete die Mannschaft mit 15 Siegen in Folge in die Saison, grüßte bis zum letzten Spieltag von der Spitze und stieg in die 3. Liga auf.

"Wir können uns auf unsere Stärken verlassen. Jeder, der auf dem Rasen steht, gibt alles", verrät Innenverteidiger Felix Müller (31), der mit Robert Zickert (34) einen erfahrenen Mann an seiner Seite hat: "Wir beide sind in letzter Linie da, wenn es etwas zu bereinigen gibt. Doch die acht Jungs davor fangen schon vieles ab. Riesenrespekt!"