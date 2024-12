CFC-Sieg-Torschütze Seo: "Bin froh, dass nur meine Mama da war!"

Sein vierter Treffer für Chemnitz war wieder ein wichtiger: Jongmin Seo (22) jubelte nach seinem 1:0-Siegtreffer in Halle. © Picture Point/Gabor Krieg

Der Aufschwung hat viel mit der Nachverpflichtung von Jongmin Seo (22) zu tun. Sportdirektor Chris Löwe (35) holte den Südkoreaner Ende September als vereinslosen Spieler nach Chemnitz - ein Glücksgriff.

In acht Spielen hat Seo viermal getroffen, dreimal in den vergangenen vier Partien. Nur gegen Eilenburg ging er leer aus. Was ihm mächtig ärgerte, wie er TAG24 nach dem 1:0-Sieg in Halle verriet: "Nach dem Eilenburg-Spiel habe ich mich komplett aufgeregt, weil ich meine Chancen nicht genutzt habe. In Halle setze ich mit meiner ersten Möglichkeit den Lucky Punch. So ist der Fußball."

Dass Seo beim HFC vor dem Siegtreffer selten zum Abschluss kam, lag an der spielerischen Überlegenheit der Gastgeber, die den CFC fast über die komplette Spielzeit unter Druck setzten.

Da war auch für den Südkoreaner Drecksarbeit in der Defensive statt filigranes Offensivspiel angesagt: "Das ist genau das, was der Trainer von uns erwartet: dass jeder nach hinten arbeitet. Bei diesen Platzverhältnissen war Kämpfen, Reingrätschen, Laufen ohnehin die bessere Option."