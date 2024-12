Seo schlägt in der Nachspielzeit eiskalt zu: CFC gewinnt in Halle!

Halle (Saale) - Der Chemnitzer FC feiert den vierten Sieg in Folge und bleibt beim 1:0 (0:0) in Halle (Saale) erneut ohne Gegentor! Vor 7400 Zuschauern schlug die Mannschaft von Trainer Benjamin Duda am Samstagabend in der zweiten Minute der Nachspielzeit zu.