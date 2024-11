CFC-Spieler Reutter nach erstem Saison-Heimsieg: "Die Erleichterung ist sehr groß"

Auf Manuel Reutter (23, r.) und seine Defensiv-Kollegen war mal wieder Verlass. © Picture Point/Gabor Krieg

Das wusste auch Rechtsverteidiger Manuel Reutter (23), der mit seiner Flanke ins Strafraumzentrum das entscheidende Kopfballtor von Jongmin Seo (22) vorbereitet hatte.

"Auf diesen Moment, mal wieder einen Liga-Sieg mit unseren Fans vor der Südtribüne feiern zu können, mussten wir lange warten. Für die Köpfe war dieses 1:0 enorm wichtig. Die Erleichterung ist natürlich sehr groß", erklärte der Abwehrspieler nach dem dritten Saisonsieg.

Saisonübergreifend konnten die Himmelblauen zuvor im eigenen Stadion neun Spiele nicht gewinnen. "Einige von uns waren beim letzten Heimsieg Ende März gegen Zwickau noch gar nicht da. Aber seitdem waren es schon etwas wenig Punkte", meinte Reutter, der gemeinsam mit seinen Teamkollegen die frühe Führung leidenschaftlich verteidigte.

Nach vorn ging nach Seos Treffer nur noch wenig. Reutter: "In unserer aktuellen Lage war das schwierig. Wir haben in 13 Spielen sechs Tore geschossen. Deshalb waren wir froh, dass wir so früh das 1:0 erzielt haben. Das hat uns in die Karten gespielt. Danach haben wir mit Mann und Maus sehr gut verteidigt und nichts zugelassen."