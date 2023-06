CFC-Sportchef Arnold vor dem Aus! Hildebrand neuer Geschäftsführer beim Regionalligisten

Chemnitz - Bringt er (endlich) wieder Ordnung in den Laden? Uwe Hildebrand (52) kehrt beim Chemnitzer FC in den Chefsessel zurück. Er wird neuer Geschäftsführer der CFC Fußball GmbH! Das beschloss die Gesellschafterversammlung am Donnerstagabend. Am Freitag folgte die offizielle Bekanntgabe.