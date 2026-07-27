CFC-Stürmer Berlinski nach Schienbein-Schlag ausgewechselt: So geht's jetzt weiter
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Chemnitz - CFC-Spieler Ron Berlinski (31) bekam beim 4:0-Sieg gegen die Hertha-Bubis einen Schienbein-Schlag. Er musste ausgewechselt werden. Nun gibt der Verein Entwarnung.
Wie der Chemnitzer FC mitteilt, habe der 31-Jährige keine strukturelle Verletzung davongetragen.
"Derzeit absolviert er ein individuelles Trainingsprogramm. Wann der Offensivspieler wieder ins Mannschaftstraining einsteigen und zur Verfügung stehen kann, lässt sich derzeit noch nicht prognostizieren", so der Verein.
Auch Leonhard von Schroetter (27, Rückenbeschwerden) und Martial Ekui (22, Knie-OP) können derzeit ebenfalls nicht am Training teilnehmen.
Titelfoto: Picture Point/Roger Petzsche