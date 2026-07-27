CFC-Stürmer Berlinski nach Schienbein-Schlag ausgewechselt: So geht's jetzt weiter

Chemnitz - CFC-Spieler Ron Berlinski (31) bekam beim 4:0-Sieg gegen die Hertha-Bubis einen Schienbein-Schlag. Er musste ausgewechselt werden. Nun gibt der Verein Entwarnung.

CFC-Kicker Ron Berlinski (31) musste beim Spiel gegen die Hertha-Bubis ausgewechselt werden. (Archivfoto) © Picture Point/Roger Petzsche

Wie der Chemnitzer FC mitteilt, habe der 31-Jährige keine strukturelle Verletzung davongetragen.

"Derzeit absolviert er ein individuelles Trainingsprogramm. Wann der Offensivspieler wieder ins Mannschaftstraining einsteigen und zur Verfügung stehen kann, lässt sich derzeit noch nicht prognostizieren", so der Verein.