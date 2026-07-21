Grimaldi, Berlinski und Co. verteilen diese Woche exklusive Artikel für CFC-Mitglieder
Chemnitz - Bis 2030 will der Chemnitzer FC die Zahl der Vereinsmitglieder von jüngst 2450 auf 5000 mehr als verdoppeln. Ein äußerst ambitioniertes Ziel, doch die Mitgliederkampagne stößt auf fruchtbaren Boden, denn binnen kürzester Zeit sind bereits 200 Mitgliedsanträge an der Gellertstraße eingegangen.
"Wir sind begeistert von der Resonanz in den ersten beiden Wochen unserer Mitgliederkampagne. Dass sich bereits 200 Menschen neu für eine Clubmitgliedschaft entschieden haben, freut uns riesig und zeigt, dass unsere 'Vision2030' viele Menschen bewegt", findet Geschäftsführer Tommy Haeder.
Jede einzelne Mitgliedschaft stärke den Verein nachhaltig wirtschaftlich und sportlich. Haeder: "Dieser Start ist ein großer Ansporn, den eingeschlagenen Weg gemeinsam weiterzugehen."
Der Regionalligist setzt dabei auch auf Sichtbarkeit. Im Stadtgebiet wirbt er auf großflächigen Plakaten und digitalen Sichttafeln um neue Mitglieder.
Apropos neu: Neue und bestehende Clubmitglieder bekommen ab Donnerstag ihre exklusive Clubmitgliederbox im eins-Stadion – An der Gellertstraße ausgehändigt.
Und wie es sich gehört, packen dabei die Spieler der ersten Mannschaft tatkräftig mit an!
So werden am Donnerstag von 10 Uhr an Ron Berlinski (31), David Vogt (25), Tom Baumgart (28), Roman Eppendorfer (23) und Maurizio Grimaldi (23) für eine Stunde die Mitgliederboxen aushändigen. Freitag übernehmen dann Amadeus Zamora (19), David Wunsch (23), Maximilian Fesser (24), Jonas Marx (21) und Justin Gröger (23) von 15 Uhr bis 16 Uhr diese Aufgabe.
Und damit dürften die Himmelblauen gleich den nächsten Nerv bei ihren Mitgliedern getroffen haben! Denn was gibt es Schöneres, als direkt vor Saisonstart nochmal mit den Spielern ins Gespräch zu kommen und viel Erfolg für den Auftakt am Sonnabend bei Hertha II. zu wünschen?
Titelfoto: PICTURE POINT / R. Petzsche