Grimaldi, Berlinski und Co. verteilen diese Woche exklusive Artikel für CFC-Mitglieder

Chemnitz - Bis 2030 will der Chemnitzer FC die Zahl der Vereinsmitglieder von jüngst 2450 auf 5000 mehr als verdoppeln. Ein äußerst ambitioniertes Ziel, doch die Mitgliederkampagne stößt auf fruchtbaren Boden, denn binnen kürzester Zeit sind bereits 200 Mitgliedsanträge an der Gellertstraße eingegangen.

CFC-Geschäftsführer Tommy Haeder ist begeistert von der Resonanz auf die Mitgliederkampagne. © Bildmontage / PICTURE POINT / S. Sonntag / PICTURE POINT / Roger Petzsche / Uwe Anspach/dpa

"Wir sind begeistert von der Resonanz in den ersten beiden Wochen unserer Mitgliederkampagne. Dass sich bereits 200 Menschen neu für eine Clubmitgliedschaft entschieden haben, freut uns riesig und zeigt, dass unsere 'Vision2030' viele Menschen bewegt", findet Geschäftsführer Tommy Haeder.

Jede einzelne Mitgliedschaft stärke den Verein nachhaltig wirtschaftlich und sportlich. Haeder: "Dieser Start ist ein großer Ansporn, den eingeschlagenen Weg gemeinsam weiterzugehen."

Der Regionalligist setzt dabei auch auf Sichtbarkeit. Im Stadtgebiet wirbt er auf großflächigen Plakaten und digitalen Sichttafeln um neue Mitglieder.

Apropos neu: Neue und bestehende Clubmitglieder bekommen ab Donnerstag ihre exklusive Clubmitgliederbox im eins-Stadion – An der Gellertstraße ausgehändigt.

Und wie es sich gehört, packen dabei die Spieler der ersten Mannschaft tatkräftig mit an!