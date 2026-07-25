CFC feiert klaren Auftaktsieg gegen Hertha-Bubis: "Hinten war alles zu und der Sieg hochverdient"

Berlin - Der Chemnitzer FC setzt ein Statement, aber was für eines! Mit 4:0 (1:0) fertigt die Duda-Elf die zwischenzeitlich in Unterzahl spielenden Hertha-Bubis ab und besticht dabei offensiv wie auch defensiv.

Für 2:0-Torschütze Domenico Alberico hat seine Mannschaft hochverdient gewonnen. (Archivbild) © PICTURE POINT / S. Sonntag

"Wir sind sehr gut drauf gewesen und wollten von der ersten Minute an aufs Tor gehen. Hinten war alles zu und der Sieg hochverdient", fasste Flügelflitzer und Torschütze zum 2:0, Domenico Alberico, den Auftaktsieg zusammen.

Cheftrainer Benjamin Duda setzte mit Torwart David Richter, Jan Löhmannsröben, Ken Tchouangue, Andreas Geipl und Ron Berlinski gleich auf fünf neue Spieler in der Startelf.

Der Club vom Start weg dominant und mit der überfälligen Führung durch Ron Berlinski. Tchouangue hatte sich auf links durchgesetzt und auf Alberico gesteckt, der beim Torschuss geblockt wurde. Knipser Berlinski besorgte den Rest.

Bitter: Nach hartem Einsteigen von Filip Brekalo musste der Neuzugang noch vor der Pause durch Jonas Marx getauscht werden.