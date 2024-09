CFC-Stürmer Malina über neuen Coach: "Ein Trainer, der seine Spieler besser machen will!"

Seit knapp einer Woche ist Benjamin Duda der neue Chefcoach beim CFC. © Benjamin Duda

Der 22 Jahre alte Mittelstürmer stand beim 0:1 gegen Chemie Leipzig erstmals in der Startelf. Am Samstag kehrt er mit dem CFC zu seinem Ex-Verein zurück. TAG24 sprach mit Malina.

TAG24: Wie haben Sie die Heimpremiere im CFC-Trikot erlebt?

Malina: "Die Kulisse war überragend. Schade, dass wir unsere Fans nicht mit dem ersten Heimsieg belohnen konnten. Aber mit dem Spirit, den wir in der Mannschaft und im Verein haben, bin ich zuversichtlich, dass uns bald ein Erfolgserlebnis gelingt. Ein Sieg würde unser Selbstvertrauen stärken. Und das ist in dieser ausgeglichenen und hart umkämpften Liga enorm wichtig."

TAG24: Sie kennen den neuen Trainer Benjamin Duda (36) aus Halberstadt. Wie haben Sie die gemeinsame Zeit mit ihm dort erlebt?

Malina: "Die Zeit bei Germania Halberstadt habe ich in sehr guter Erinnerung, auch wenn wir beide dort nur ein halbes Jahr zusammengearbeitet haben. Wir sind damals gut in die Saison gestartet, und die Zusammenarbeit mit ihm hat mir großen Spaß gemacht. Benjamin Duda ist ein Trainer, der seine Spieler wirklich besser machen will - davon profitiert am Ende nicht nur das Team, sondern jeder Einzelne. Jetzt hoffe ich, dass wir in Chemnitz eine ebenso erfolgreiche Zeit zusammen erleben."