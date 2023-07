CFC-Stürmer Stephan Mensah nach Schuh-Aktion rassistisch beleidigt!

Chemnitz - Entsetzen beim Chemnitzer FC ! Angreifer Stephan Mensah (23) wurde nach seiner Schuh-Aktion im Heimspiel gegen den FC Carl Zeiss Jena ( 0:0 ) in den sozialen Medien rassistisch beleidigt.

CFC-Angreifer Stephan Mensah (23) wurde in den sozialen Medien rassistisch beleidigt. (Archivbild) © picture point/Sven Sonntag

Mitte der zweiten Halbzeit war er beim Laufduell mit Jenas Joshua Endres (33) ins Straucheln gekommen und hatte danach seinen linken Fußballschuh ausgezogen. Die Szene landete am Sonntag auf dem Instagram-Kanal von Sport im Osten.



Der MDR postete das 13-Sekunden-Video unter dem Titel "Kuriose Schuh-Aktion" und schrieb an seine User: "Was steckt hinter Mensahs Schuh-Aktion? Wir sind gespannt auf eure Theorien - schreibt sie in die Kommentare! Die Theorie mit den meisten Likes gewinnt. 😅"

"Leider erschienen zahlreiche rassistische und menschenverachtende Kommentare, die der MDR inzwischen gelöscht hat", erklärte CFC-Pressesprecher Christoph Antal (29) gegenüber TAG24.

Via Facebook und Instagram schickte der Regionalligist am Montag eine wichtige Botschaft raus ("Wir stehen hinter dir, Steph!") und verurteilte jegliche Form von Rassismus und Diskriminierung.