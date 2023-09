Jüngster Spieler: CFC-Talent Boldt schnappt sich den Heidrich-Rekord!

"Wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder unseren Ersatztorhütern Einsatzzeiten im Pokal ermöglicht. Wir wussten, was Clemens draufhat, und hatten 100-prozentiges Vertrauen, dass er das packt", sagte der Chefcoach.

Tiffert war mit dem Boldt-Debüt zufrieden: "Er hatte nicht so viele Möglichkeiten, sich auszuzeichnen. Wenn es darauf ankam, war er zur Stelle." Am Tag nach dem Pokalausflug ins Vogtland saß Boldt wieder auf der Schulbank im Sportgymnasium. Dort besucht er die 11. Klasse.

Er löste Torjäger Steffen Heidrich (56) ab. Der gebürtige Erlabrunner debütierte am 15. Dezember 1984 im Trikot des damaligen FC Karl-Marx-Stadt (2:2 gegen Chemie Leipzig). Heidrich, der es später bis in die Bundesliga schaffte, war damals 17 Jahre, vier Monate und 26 Tage jung.

Dass er in Oelsnitz zur ersten Elf gehört, hatte er erst am Spieltag erfahren. Zweifellos eine große Auszeichnung für das 1,84 Meter große Talent, das nach einem Sichtungstraining beim CFC landete, als Feldspieler begann und sich "in der E- oder D-Jugend für die Torhüterposition entschied, weil es mir am meisten Spaß gemacht hat".