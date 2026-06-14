CFC-Torjäger Ron Berlinski: Vor sechs Jahren lehnten ihn die Chemnitzer ab!
Chemnitz - Der Urlaub mit Freunden auf Mallorca liegt hinter ihm. In den vergangenen Tagen war er auf Erkundungstour in Chemnitz: CFC-Neuzugang Ron Berlinski (31). Am Mittwoch trifft der Stürmer beim Fußball-Regionalligisten erstmals auf seine neuen Teamkollegen.
Die Trainingsplätze im Sportforum hat Berlinski schon kennengelernt - vor genau sechs Jahren! "Witzigerweise war ich vor ein paar Jahren zum Probetraining hier. Da hat es mir beim Chemnitzer FC auch schon gut gefallen", verriet der gebürtige Bochumer im ClubTV.
Rückblende: Im Sommer 2020 waren die Himmelblauen frisch aus der 3. Liga abgestiegen. Trainer Patrick Glöckner (49) hatte sich verabschiedet. Mit ihm ging fast die komplette Mannschaft.
Als neuer Chefcoach wurde seinerzeit Daniel Berlinski (40) verpflichtet. Schnell musste ein komplett neues Team formiert werden. Was lag näher, als beim gleichnamigen (aber nicht verwandten) Angreifer Berlinski, der zu diesem Zeitpunkt für den RSV Meinerzhagen stürmte und tagsüber in der Werkstatt als Mechatroniker für Nutzfahrzeuge malochte, anzufragen.
"Ich war damals als Amateur in der Oberliga, konnte verletzungsbedingt zwei Jahre lang nur wenig kicken und habe über meinen Berater dieses Probetraining vermittelt bekommen. Nach zwei Jahren mit wenig Fußballspielen sah das Training entsprechend aus", blickt er zurück.
Die Chemnitzer sagten ihm ab. Berlinski blieb im Sommer 2020 in Meinerzhagen. Ein Jahr später verpflichtete ihn Drittligist SC Verl. Mit zehn Toren in 25 Spielen schlug der Mittelstürmer in seinem ersten Profijahr hervorragend ein.
CFC-Neuzugang Ron Berlinski: "Ich freue mich auf diese Liga"
Im Trikot von Rot-Weiss Essen bestritt Berlinski zwischen 2022 und 2024 weitere 68 Spiele in der dritten Liga (neun Tore).
Es folgten zwei erfolgreiche Jahre beim Südwest-Regionalligisten Kickers Offenbach: 52 Einsätze, 22 Tore.
Eine Quote, auf die CFC-Sportdirektor Chris Löwe (37) in den kommenden Monaten baut. Berlinski soll im Sturmzentrum Dejan Bozic (33) ersetzen.
Der scheidende Vize-Kapitän spielte seit Sommer 2023 67-mal für die Himmelblauen und kam auf 36 Buden.
"Ich freue mich auf diese Liga, auf die zahlreichen Duelle mit den anderen Traditionsvereinen. Ich brauche diese Emotionen von den Rängen", kann Berlinski das erste Spiel im Nordosten der Republik kaum erwarten. Ende Juli legt die Regionalliga los.
Titelfoto: Lutz Hentschel