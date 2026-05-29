29.05.2026 13:05 Viel Wucht und enorme Qualität im Abschluss: Er ist der neue CFC-Torjäger!

Der Chemnitzer FC hat seinen siebten Neuzugang verkündet und damit seinen neuen Torjäger gefunden. Die Himmelblauen holen Ron Berlinski aus Offenbach.

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - Der Chemnitzer FC hat einen neuen Torjäger gefunden! Vom Südwest-Regionalligisten Kickers Offenbach kommt Ron Berlinski (31). TAG24 hatte bereits am Pfingstmontag den Transfer des Torjägers angekündigt.

Sportdirektor Chris Löwe (37) freut sich über den Transfercoup. © Roger Petzsche/Picture Point Berlinski ist der siebte Neuzugang bei den Himmelblauen und nicht verwandt mit Daniel Berlinski (40). Der Fußball-Lehrer stand zwischen Juli 2020 und Februar 2022 als Chefcoach beim CFC an der Seitenlinie. "Mit Ron konnten wir einen echten Unterschiedsspieler verpflichten. Er bringt enorme Qualität im Abschluss mit und verfügt über viel Erfahrung – nicht nur aus dem Profifußball", freut sich Sportdirektor Chris Löwe (37) über den Transfercoup. Berlinski stand nach zwölf Toren in 28 Spielen für Offenbach auf dem Wunschzettel zahlreicher Vereine. Chemnitz machte das Rennen. Chemnitzer FC Nach Bozic-Abgang: CFC will Torjäger mit Drittliga-Erfahrung verpflichten! "Durch seinen besonderen Karriereweg hat Ron eine andere Sicht auf die Dinge als viele andere Spieler. Er weiß genau, was es bedeutet, sich Schritt für Schritt nach oben zu arbeiten. Seine starke Quote in den vergangenen beiden Spielzeiten sowie seine zahlreichen Treffer in der 3. Liga zeigen deutlich, welche Rolle er künftig als zentraler Spieler unserer Offensive einnehmen soll", betont Löwe. Der ehemalige Bundesligaprofi musste nach dem Abgang von Dejan Bozic (33) schnell handeln. Bozic erzielte in den vergangenen drei Jahren in 67 Regionalliga-Partien 36 Tore für die Sachsen.

Mittelstürmer mit viel Erfahrung