Viel Wucht und enorme Qualität im Abschluss: Er ist der neue CFC-Torjäger!
Chemnitz - Der Chemnitzer FC hat einen neuen Torjäger gefunden! Vom Südwest-Regionalligisten Kickers Offenbach kommt Ron Berlinski (31). TAG24 hatte bereits am Pfingstmontag den Transfer des Torjägers angekündigt.
Berlinski ist der siebte Neuzugang bei den Himmelblauen und nicht verwandt mit Daniel Berlinski (40). Der Fußball-Lehrer stand zwischen Juli 2020 und Februar 2022 als Chefcoach beim CFC an der Seitenlinie.
"Mit Ron konnten wir einen echten Unterschiedsspieler verpflichten. Er bringt enorme Qualität im Abschluss mit und verfügt über viel Erfahrung – nicht nur aus dem Profifußball", freut sich Sportdirektor Chris Löwe (37) über den Transfercoup.
Berlinski stand nach zwölf Toren in 28 Spielen für Offenbach auf dem Wunschzettel zahlreicher Vereine. Chemnitz machte das Rennen.
"Durch seinen besonderen Karriereweg hat Ron eine andere Sicht auf die Dinge als viele andere Spieler. Er weiß genau, was es bedeutet, sich Schritt für Schritt nach oben zu arbeiten. Seine starke Quote in den vergangenen beiden Spielzeiten sowie seine zahlreichen Treffer in der 3. Liga zeigen deutlich, welche Rolle er künftig als zentraler Spieler unserer Offensive einnehmen soll", betont Löwe.
Der ehemalige Bundesligaprofi musste nach dem Abgang von Dejan Bozic (33) schnell handeln. Bozic erzielte in den vergangenen drei Jahren in 67 Regionalliga-Partien 36 Tore für die Sachsen.
Mittelstürmer mit viel Erfahrung
Berlinski bringt reichlich Erfahrung aus verschiedenen Spielklassen mit. Insgesamt absolvierte der 1,82 Meter große Mittelstürmer 93 Spiele in der 3. Liga, erzielte 19 Treffer und bereitete acht Tore vor. In der Regionalliga kam er für Offenbach in zwei Spielzeiten auf 52 Einsätze mit 22 Toren und sieben Assists.
"Ich habe einen Verein mit viel Wucht gesucht. Einen Verein mit einer guten Infrastruktur, in dem ich mich wohlfühle", erklärte Berlinski: "Durch meinen Karriereweg bringe ich vielleicht einen etwas anderen Blickwinkel als viele andere Spieler mit. Ich habe lange unterklassig gespielt, musste mir alles erarbeiten und habe erst spät den Schritt in den Profifußball geschafft. Genau deshalb weiß ich dieses Privileg, mit Fußball meinen Lebensunterhalt verdienen zu dürfen, extrem zu schätzen."
Berlinski wurde am 8. August 1994 in Bochum geboren. Seine fußballerische Ausbildung begann er beim VfL Bochum, wo er bis 2008 im Nachwuchsleistungszentrum spielte. Anschließend folgten Stationen bei der SG Wattenscheid 09, dem DSC Wanne-Eickel sowie in der U17 des DJK TuS Hordel.
In Hordel sammelte Berlinski ab 2014 auch seine ersten Erfahrungen im Männerbereich in der Westfalenliga 2 (6. Liga). Zur Rückrunde der Saison 2018/19 wechselte er zum Ligakonkurrenten RSV Meinerzhagen und schaffte dort direkt den Aufstieg in die Oberliga Westfalen (5. Liga).
Der Durchbruch in den Profifußball gelang ihm erst 2021 kurz vor seinem 27. Geburtstag mit dem Wechsel zum SC Verl in die 3. Liga. Dort erzielte er auf Anhieb zehn Treffer. Nach einer weiteren Station in der 3. Liga bei RW Essen schloss sich Berlinski 2024 den Kickers Offenbach an.
Titelfoto: Chemnitzer FC