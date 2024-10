CFC-Torschütze Fischer nach Pokalsensation: "Ein unbeschreibliches Gefühl!"

Sein Tor war für Luis Fischer (20) ein unbeschreibliches Gefühl. © Picture Point/Gabor Krieg

Vor 10.429 Zuschauern fielen die entscheidenden Tore in der Verlängerung. Dynamo-Stürmer Christoph Daferner lenkte in der 103. Minute die Hereingabe von Dardan Karimani ins eigene Tor.

Luis Fischer brachte mit seinem Linksschuss ins lange Eck (114.) die Südtribüne zum Beben.



"Ekstase pur. Ein unbeschreibliches Gefühl. Mein erstes Tor für den CFC in so einem wichtigen Spiel gegen so einen geilen Gegner und vor der Südtribüne - ich hatte Gänsehaut. So kann es gern weitergehen", konnte Fischer sein Glück kaum fassen.

Die Gäste halfen nicht nur beim 2:1 tatkräftig mit. Beim 1:1 bekam Schlussmann Daniel Mesenhöler den eher harmlosen Schuss von Niclas Erlbeck nicht zu fassen. Beim 3:1 hatte Dynamo die Abwehrarbeit kurzzeitig eingestellt.